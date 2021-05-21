***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.05.2021 14:09
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDNFK62126 ISIN KODLU KUPON ÖDEMELİ BONO 2.KUPON ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.277.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 89
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK62126
Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 78.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 1,4621 1.140.438 Evet
2 İ YAPILMIŞTIR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937181
BIST
15:301.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:308,3811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:3010,2300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0316
|Açılış
|: 10,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:30507,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,00
|Açılış
|: 507,79
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,01
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:29
|SONME
|38,64
|7.401.487
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.895.555
|% 9,91
|
|FENER
|34,14
|462.292.576
|% 9,14
|
|HATEK
|20,98
|11.583.653
|% 7,87
|
|BERA
|29,02
|56.199.223
|% 7,56
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|SAYAS
|31,10
|56.985.757
|% -6,61
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,20
|677.869.228
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,17
|595.218.535
|% 1,87
|
|JANTS
|88,95
|591.701.278
|% 1,25
|
|TUPRS
|102,50
|570.450.898
|% 2,30
|
|BJKAS
|7,63
|561.376.764
|% 5,83
|
|YKBNK
|2,18
|372.127.423
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,98
|258.365.071
|% 1,02
|
|GARAN
|8,20
|677.869.228
|% -0,36
|
|BJKAS
|7,63
|561.376.764
|% 5,83
|
|GSRAY
|3,61
|261.603.744
|% 4,94
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3752
|8,3797
|% -0,01
|
|Euro
|10,2233
|10,2281
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,8583
|11,9178
|% 0,01
|
|Frank
|9,2888
|9,3448
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2273
|2,2385
|% -0,03
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|8,12
|
|Altın Gr.
|506
|507
|0,71
|
|Cumhuriyet
|3.342
|3.392
|6,00
|
|Tam
|3.325
|3.411
|1,70
|
|Yarım
|1.607
|1.650
|0,82
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,41
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,00
|
|B. Petrol
|66,20
|66,20
|1,09
|
Seans Raporu
15:29
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-
15:41ULUUN
Yüzde 6.49 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 621, 600 adet işlem
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15:39BJKAS
Yüzde 6.24 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 098, 305 adet işlem
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15:38TSPOR
Yüzde 4.49 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 992, 583 adet işlem
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15:37XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 9, 872.00 milyon TL de
-
15:36MERKO
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 091, 678 adet işlem