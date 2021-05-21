***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK62126 ISIN KODLU KUPON ÖDEMELİ BONO 2.KUPON ÖDEMESİ YAPILMIŞTIRYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.277.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 23.06.2021Vade (Gün Sayısı) 89Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK62126Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 78.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 1,4621 1.140.438 Evet2 İ YAPILMIŞTIRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937181BIST