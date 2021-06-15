***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK92115 ISIN KODLU BONO İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 17.09.2021Vade (Gün Sayısı) 94Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,61Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK92115Vade Başlangıç Tarihi 15.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 123.000.000İhraç Fiyatı 0,95288Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarTRFDNFK92115 ISIN KODLU BONO İHRACIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942403BIST