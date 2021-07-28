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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.07.2021 11:38



***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFK72117 ISIN KODLU KUPON ÖDEMELİ BONO 3.KUPON VE ANA PARA ÖDEMESİ YAPILDI.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.277.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 110
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK72117
Vade Başlangıç Tarihi 09.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 270.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.05.2021 11.05.2021 12.05.2021 1,8131 4.895.370 Evet
2 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 2,0004 5.401.080 Evet
3 28.07.2021 27.07.2021 28.07.2021 2,1819 5.891.130 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.07.2021 27.07.2021 28.07.2021 270.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFDNFK72117 ISIN KODLU KUPON ÖDEMELİ BONO 3.KUPON VE ANA PARA ÖDEMESİ YAPILDI.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952221


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Riyal 2,2748 2,2863 % -0,02  
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12:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.800 0,79  
Altın Gr. 495 495 -0,12  
Cumhuriyet 3.288 3.338 -5,00  
Tam 3.269 3.352 -6,63  
Yarım 1.580 1.621 -3,20  
Çeyrek 793 811 -1,60  
Gümüş.Ons 24,80 24,83 0,12  
Gümüş Gr. 6,82 6,83 0,03  
B. Petrol 74,09 74,09 0,57  
Seans Raporu 12:57
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