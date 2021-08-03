***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFKE2113 ISIN KODLU KUPON ÖDEMELİ BONO 1.KUPON FAİZ ORANI AÇIKLANDI.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 27.10.2021Vade (Gün Sayısı) 126Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFKE2113Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 103.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.08.2021 03.08.2021 04.08.2021 2,24342 15.09.2021 14.09.2021 15.09.20213 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFDNFKE2113 ISIN KODLU KUPON ÖDEMELİ BONO 1.KUPON FAİZ ORANI AÇIKLANDI.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954502BIST