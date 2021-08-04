***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFKE2121 ISIN KODLU KUPON ÖDEMELİ BONO 1.KUPON FAİZİ ÖDENDİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 13.10.2021Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFKE2121Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 268.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.08.2021 03.08.2021 04.08.2021 1,8657 5.000.076 Evet2 08.09.2021 07.09.2021 08.09.20213 13.10.2021 12.10.2021 13.10.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFDNFKE2121 ISIN KODLU KUPON ÖDEMELİ BONO 1.KUPON FAİZİ ÖDENDİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954746BIST