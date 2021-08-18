***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.08.2021 18:04
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDNFKE2139 NO'LU BONO 1. KUPON FAİZİ ÖDENDİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
16:171.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,43
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:178,5220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0740
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:179,9863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0714
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:17490,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,77
|Açılış
|: 490,43
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:15
|DMSAS
|8,04
|112.573.145
|% 17,03
|
|PENTA
|88,85
|15.267.519
|% 14,94
|
|DOBUR
|23,30
|2.522.544
|% 14,33
|
|KTSKR
|52,65
|90.612.791
|% 12,89
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|BRYAT
|382,40
|93.266.829
|% -7,97
|
|VAKKO
|10,56
|36.742.999
|% -7,29
|
|ALKIM
|15,54
|111.287.494
|% -6,83
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,27
|665.299.235
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,77
|478.936.150
|% -3,36
|
|SISE
|8,71
|460.401.922
|% 1,04
|
|THYAO
|12,25
|457.196.836
|% 0,00
|
|EREGL
|18,61
|422.988.592
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,86
|359.171.505
|% 1,09
|
|ODAS
|1,41
|147.900.758
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,55
|216.529.417
|% -1,54
|
|GARAN
|9,27
|665.299.235
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,77
|478.936.150
|% -3,36
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5209
|8,5253
|% 0,92
|
|Euro
|9,9804
|9,9862
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,6076
|11,6658
|% 0,18
|
|Frank
|9,2410
|9,2966
|% 0,69
|
|Riyal
|2,2625
|2,2739
|% 0,73
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,43
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,77
|
|Cumhuriyet
|3.251
|3.300
|18,00
|
|Tam
|3.234
|3.315
|16,50
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|7,98
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,50
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,02
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-1,88
|