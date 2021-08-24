***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.08.2021 17:41
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDNFK82116 ISIN KODLU BONO 3.KUPON FAİZ ORANI AÇIKLANMIŞTIR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.277.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 128
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK82116
Vade Başlangıç Tarihi 19.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.06.2021 01.06.2021 02.06.2021 2,3947 1.556.555 Evet
2 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 2,2964 1.492.660 Evet
3 25.08.2021 24.08.2021 25.08.2021 2,2882
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRFDNFK82116 ISIN KODLU BONO 3.KUPON FAİZ ORANI AÇIKLANMIŞTIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960240
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