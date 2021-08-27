***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.08.2021 17:35
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDNFK82132 ISIN KODLU BONO İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.277.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 87
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 19,20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK82132
Vade Başlangıç Tarihi 01.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,95624
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.08.2021
Kayıt Tarihi 26.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFDNFK82132 ISIN KODLU BONO İTFASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960815
BIST