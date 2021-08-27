***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK82132 ISIN KODLU BONO İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.277.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 27.08.2021Vade (Gün Sayısı) 87Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 19,20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,65Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK82132Vade Başlangıç Tarihi 01.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,95624Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.08.2021Kayıt Tarihi 26.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFDNFK82132 ISIN KODLU BONO İTFASIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960815BIST