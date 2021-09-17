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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.09.2021 11:28



***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFK92115 ISIN KODLU BONO İTFASI GERÇEKLEŞTİ.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 94
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,61
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK92115
Vade Başlangıç Tarihi 15.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 123.000.000
İhraç Fiyatı 0,95288
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.09.2021
Kayıt Tarihi 16.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 123.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFDNFK92115 ISIN KODLU BONO İTFASI GERÇEKLEŞTİ.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964231


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KLNMA 23,84 1.722.137 % 7,68  
HURGZ 2,39 48.694.905 % 7,17  
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15:36 Alış Satış %  
Dolar 8,5945 8,5977 % 0,84  
Euro 10,1262 10,1326 % 0,73  
Sterlin 11,8321 11,8914 % 0,96  
Frank 9,2322 9,2878 % 0,91  
Riyal 2,2864 2,2978 % 0,90  
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15:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.759 5,19  
Altın Gr. 487 487 6,61  
Cumhuriyet 3.218 3.267 27,00  
Tam 3.208 3.289 34,01  
Yarım 1.551 1.591 16,46  
Çeyrek 778 796 8,22  
Gümüş.Ons 22,84 22,87 -0,06  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 0,08  
B. Petrol 75,41 75,41 -0,26  
Seans Raporu 15:36
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