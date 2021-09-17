***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.09.2021 11:28
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDNFK92115 ISIN KODLU BONO İTFASI GERÇEKLEŞTİ.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 94
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,61
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK92115
Vade Başlangıç Tarihi 15.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 123.000.000
İhraç Fiyatı 0,95288
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.09.2021
Kayıt Tarihi 16.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 123.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFDNFK92115 ISIN KODLU BONO İTFASI GERÇEKLEŞTİ.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964231
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