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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.10.2021 17:54



***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFKE2113 ISIN KODLU KUPON ÖDEMELİ BONOYA AİT 3.KUPON FAİZİ AÇIKLANMIŞTIR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFKE2113
Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 103.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.08.2021 03.08.2021 04.08.2021 2,2434 2.310.702 Evet
2 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 2,2424 2.309.672 Evet
3 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 2,1315
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFDNFKE2113 ISIN KODLU KUPON ÖDEMELİ BONOYA AİT 3.KUPON FAİZİ AÇIKLANMIŞTIR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972511


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Tam 3.591 3.681 -77,88  
Yarım 1.735 1.781 -37,67  
Çeyrek 870 890 -18,84  
Gümüş.Ons 24,04 24,07 -0,52  
Gümüş Gr. 7,36 7,37 -0,21  
B. Petrol 85,59 85,59 0,42  
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