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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.11.2021 18:03
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fai


***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFK22211 ISIN KODLU BONO 1.KUPON FAİZİ ÖDENDİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK22211
Vade Başlangıç Tarihi 13.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 252.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.11.2021 23.11.2021 24.11.2021 1,9527 4.920.804 Evet
2 05.01.2022 04.01.2022 05.01.2022
3 09.02.2022 08.02.2022 09.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFDNFK22211 ISIN KODLU BONO 1.KUPON FAİZİ ÖDENDİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979489


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 65,45 46.960.440 % 10,00  
RAYSG 11,33 2.716.299 % 10,00  
RALYH 14,74 20.426.959 % 10,00  
MIATK 21,02 12.144.641 % 9,99  
SAYAS 24,22 47.192.376 % 9,99  
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Euro 13,7070 13,7485 % -4,77  
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Frank 12,9063 12,9840 % -5,71  
Riyal 3,2261 3,2423 % -5,35  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 -9,67  
Altın Gr. 696 696 -42,83  
Cumhuriyet 4.542 4.610 -219,00  
Tam 4.517 4.647 -219,11  
Yarım 2.183 2.248 -105,99  
Çeyrek 1.095 1.124 -52,99  
Gümüş.Ons 23,49 23,51 -0,18  
Gümüş Gr. 9,17 9,18 -0,59  
B. Petrol 82,43 82,43 0,12  
Seans Raporu 17:59
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