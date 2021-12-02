Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.12.2021 16:54
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fai


***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFK92214 ISIN KODLU BONO 1.KUPON FAİZİ AÇIKLANDI.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatı
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:131.873
Değişim :  0,85% |  15,82
Açılış :  1.864  
Önceki Kapanış :  1.857  
En Yüksek
1.883 En Düşük
1.864
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISDMR 23,10 130.865.424 % 10,00  
ERBOS 137,50 203.938.594 % 10,00  
MIATK 37,18 3.323.409 % 10,00  
BURCE 29,04 38.241.127 % 10,00  
PKENT 4.071,10 3.818.675 % 10,00  
daha fazla
17:13 Alış Satış %  
Dolar 13,4551 13,4561 % 1,12  
Euro 15,2695 15,3085 % 1,62  
Sterlin 17,8505 17,9400 % 1,40  
Frank 14,5858 14,6737 % 1,29  
Riyal 3,5749 3,5928 % 1,07  
daha fazla
17:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 -0,49  
Altın Gr. 769 769 7,66  
Cumhuriyet 5.077 5.154 10,00  
Tam 5.055 5.184 0,25  
Yarım 2.443 2.508 0,12  
Çeyrek 1.226 1.254 0,06  
Gümüş.Ons 22,46 22,49 0,24  
Gümüş Gr. 9,65 9,66 0,14  
B. Petrol 66,41 66,41 -2,46  
Seans Raporu 17:13
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru