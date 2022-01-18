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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.01.2022 17:47
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fai


***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFK32210 ISIN KODLU BONO 3.KUPON FAİZ ORANI AÇIKLAMASI.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 189
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK32210
Vade Başlangıç Tarihi 25.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 2,573 4.374.100 Evet
2 01.12.2021 30.11.2021 01.12.2021 2,2469 3.819.730 Evet
3 19.01.2022 18.01.2022 19.01.2022 2,0634
4 02.03.2022 01.03.2022 02.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFDNFK32210 ISIN KODLU BONO 3.KUPON FAİZ ORANI AÇIKLAMASI.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995044


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZTAR 23,10 57.285.606 % 10,00  
EMNIS 28,62 595.182 % 9,99  
UFUK 22,02 1.375.921 % 9,99  
TETMT 471,00 82.305.205 % 9,59  
KSTUR 300,00 1.063.996 % 8,19  
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Dolar 13,6038 13,6229 % 1,38  
Euro 15,4706 15,4859 % 0,99  
Sterlin 18,4063 18,4986 % 0,70  
Frank 14,7748 14,8638 % 0,94  
Riyal 3,6118 3,6299 % 1,17  
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17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 -5,28  
Altın Gr. 792 792 6,32  
Cumhuriyet 5.275 5.355 56,00  
Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
Gümüş.Ons 23,37 23,41 0,37  
Gümüş Gr. 10,19 10,20 0,23  
B. Petrol 87,22 87,22 0,74  
Seans Raporu 17:32
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