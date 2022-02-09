***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK22211 ISIN KODLU BONO İTFA OLMUŞTUR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 09.02.2022Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK22211Vade Başlangıç Tarihi 13.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 252.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.11.2021 23.11.2021 24.11.2021 1,9527 4.920.804 Evet2 05.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 1,8119 4.565.988 Evet3 09.02.2022 08.02.2022 09.02.2022 1,4175 3.572.100 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.02.2022 08.02.2022 09.02.2022 252.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFDNFK22211 ISIN KODLU BONO İTFA OLMUŞTUR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000655BIST