***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK32269 ISIN KODLU İSKONTOLU BONO İTFA OLMUŞTUR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.03.2022Vade (Gün Sayısı) 55Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK32269Vade Başlangıç Tarihi 06.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,9665Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.03.2022Kayıt Tarihi 01.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFDNFK32269 ISIN KODLU İSKONTOLU BONO İTFA OLMUŞTUR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006524BIST