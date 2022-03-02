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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.03.2022 17:36
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fai

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İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK32228
Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 1,8875 1.698.750 Evet
2 19.01.2022 18.01.2022 19.01.2022 1,7549 1.579.410 Evet
3 02.03.2022 01.03.2022 02.03.2022 1,6934 1.524.060 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.03.2022 01.03.2022 02.03.2022 90.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFDNFK32228 BONO İTFA OLMUŞTUR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006526


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Altın Gr. 873 873 3,93  
Cumhuriyet 5.816 5.904 104,00  
Tam 5.780 5.926 95,35  
Yarım 2.794 2.867 46,13  
Çeyrek 1.401 1.433 23,06  
Gümüş.Ons 24,96 24,99 -0,50  
Gümüş Gr. 11,36 11,37 -0,01  
B. Petrol 112 112 7,36  
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