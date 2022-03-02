***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.03.2022 17:36
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İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK32228
Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 1,8875 1.698.750 Evet
2 19.01.2022 18.01.2022 19.01.2022 1,7549 1.579.410 Evet
3 02.03.2022 01.03.2022 02.03.2022 1,6934 1.524.060 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.03.2022 01.03.2022 02.03.2022 90.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRFDNFK32228 BONO İTFA OLMUŞTUR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006526
BIST
17:491.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,35
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
17:4914,1260
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,2304
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1260
En Düşük
13,8221
17:4915,7048
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1980
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7048
En Düşük
15,4208
17:49873,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,27
|Açılış
|: 873,03
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler17:47
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0982
|14,1037
|% 1,50
|
|Euro
|15,6552
|15,6827
|% 1,13
|
|Sterlin
|18,7628
|18,8569
|% 1,66
|
|Frank
|15,2393
|15,3311
|% 1,14
|
|Riyal
|3,7479
|3,7667
|% 1,54
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-22,50
|
|Altın Gr.
|873
|873
|3,93
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|7,36
|
Seans Raporu
17:47
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17:59MGROS
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT