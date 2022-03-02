DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

BIST En Aktif Hisseler17:47
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|14,0982
|14,1037
|% 1,50
|Euro
|15,6552
|15,6827
|% 1,13
|Sterlin
|18,7628
|18,8569
|% 1,66
|Frank
|15,2393
|15,3311
|% 1,14
|Riyal
|3,7479
|3,7667
|% 1,54
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-22,50
|Altın Gr.
|873
|873
|3,93
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,50
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,01
|B. Petrol
|112
|112
|7,36
Seans Raporu 17:47
- 17:59MGROS Yüzde 4.25 oranında artışla 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 235 adet işlem
- 17:56SELVA Yüzde 5.75 oranında artışla 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 840 adet işlem
- 17:55XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
- 17:55 Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
- 17:55 Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT