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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.03.2022 16:24
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fai


***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFK62225 ISIN KODLU BONO İHRAÇ EDİLMİŞTİR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK62225
Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,95329
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
TRFDNFK62225 ISIN KODLU BONO İHRAÇ EDİLMİŞTİR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007310


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YUNSA 14,59 40.511.564 % 9,95  
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Frank 15,4080 15,5008 % 0,69  
Riyal 3,7837 3,8027 % 0,89  
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16:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.946 1.947 9,33  
Altın Gr. 891 891 11,73  
Cumhuriyet 5.899 5.988 88,00  
Tam 5.871 6.020 81,30  
Yarım 2.838 2.912 39,33  
Çeyrek 1.423 1.456 19,66  
Gümüş.Ons 25,21 25,24 0,03  
Gümüş Gr. 11,52 11,53 0,10  
B. Petrol 115 115 4,07  
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