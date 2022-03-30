***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK62233 ISIN KODLU BONO İHRAÇ EDİLMİŞTİR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 29.06.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK62233Vade Başlangıç Tarihi 30.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000İhraç Fiyatı 0,95591Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarTRFDNFK62233 ISIN KODLU BONO İHRAÇ EDİLMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014226BIST