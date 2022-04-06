***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK72216 ısın kodlu bono ihracı gerçekleşti.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 27.07.2022Vade (Gün Sayısı) 112Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,71Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK72216Vade Başlangıç Tarihi 06.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,94628Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarTRFDNFK72216 ısın kodlu bono ihracı gerçekleşti.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016588BIST