***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.04.2022 17:14
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDNFK72216 ısın kodlu bono ihracı gerçekleşti.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,71
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK72216
Vade Başlangıç Tarihi 06.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,94628
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
TRFDNFK72216 ısın kodlu bono ihracı gerçekleşti.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016588
BIST
17:052.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -12,75
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
17:0514,7470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0340
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
17:0516,0897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0340
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
17:05915,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,23
|Açılış
|: 915,18
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler17:05
|KONKA
|15,09
|144.595.273
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|58.275.817
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|12.931.419
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.839.222
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.537.795
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|98.490.499
|% -10,00
|
|LIDER
|17,45
|276.244.264
|% -6,43
|
|DZGYO
|2,39
|31.499.740
|% -5,91
|
|GZNMI
|43,82
|24.917.746
|% -5,56
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|THYAO
|34,44
|3.961.423.435
|% -0,17
|
|PETKM
|9,93
|2.205.326.051
|% 1,85
|
|ASELS
|25,64
|1.709.908.553
|% -1,46
|
|GARAN
|12,45
|1.643.867.606
|% -0,32
|
|SISE
|16,34
|1.482.701.834
|% -1,21
|
|ODAS
|2,04
|1.153.999.033
|% 6,81
|
|EKGYO
|2,57
|743.761.315
|% -0,77
|
|PETKM
|9,93
|2.205.326.051
|% 1,85
|
|YKBNK
|4,16
|911.362.562
|% -1,19
|
|KARSN
|5,82
|1.075.584.752
|% 2,83
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7433
|14,7470
|% 0,23
|
|Euro
|16,0784
|16,0897
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,2214
|19,3178
|% 0,13
|
|Frank
|15,7346
|15,8294
|% -0,31
|
|Riyal
|3,9185
|3,9381
|% 0,09
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|7,07
|
|Altın Gr.
|913
|914
|2,57
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|-19,00
|
|Tam
|6.035
|6.185
|-28,24
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-13,66
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-6,83
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,83
|