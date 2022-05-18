***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK52218 ısın kodlu iskontolu bono itfa olmuştur.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 18.05.2022Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18.95Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,30ISIN Kodu TRFDNFK52218Vade Başlangıç Tarihi 09.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 251.000.000İhraç Fiyatı 0,95158Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.05.2022Kayıt Tarihi 17.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.05.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 251.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?fıtch rating AA(tur) 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFDNFK52218 ısın kodlu iskontolu bono itfa olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031209BIST