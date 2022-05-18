***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.05.2022 17:39
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDNFK52218 ısın kodlu iskontolu bono itfa olmuştur.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18.95
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,30
ISIN Kodu TRFDNFK52218
Vade Başlangıç Tarihi 09.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 251.000.000
İhraç Fiyatı 0,95158
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.05.2022
Kayıt Tarihi 17.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 251.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
fıtch rating AA(tur) 25.02.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRFDNFK52218 ısın kodlu iskontolu bono itfa olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031209
BIST