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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.06.2022 15:46
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fai


***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFK92214 ISIN KODLU BONO 3.KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK92214
Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 55.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.12.2021 02.12.2021 03.12.2021 4,4977 2.473.735 Evet
2 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 3,796 2.087.800 Evet
3 03.06.2022 02.06.2022 03.06.2022 3,6676 2.017.180 Evet
4 02.09.2022 01.09.2022 02.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FİTCH RATİNGS AA(TUR) 25.02.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRFDNFK92214 ISIN KODLU BONO 3.KUPON ÖDEMESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034543


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Tam 6.555 6.720 19,90  
Yarım 3.168 3.251 9,62  
Çeyrek 1.589 1.625 4,81  
Gümüş.Ons 21,89 21,92 -0,40  
Gümüş Gr. 11,57 11,58 -0,23  
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