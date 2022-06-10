***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK62225 ISIN KODLU BONO İTFA OLMUŞTUR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.06.2022Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK62225Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,95329Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.06.2022Kayıt Tarihi 09.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?fitch rating AA (TUR) 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFDNFK62225 ISIN KODLU BONO İTFA OLMUŞTUR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036704BIST