***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.06.2022 15:12
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDNFK62225 ISIN KODLU BONO İTFA OLMUŞTUR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK62225
Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,95329
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.06.2022
Kayıt Tarihi 09.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
fitch rating AA (TUR) 25.02.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRFDNFK62225 ISIN KODLU BONO İTFA OLMUŞTUR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036704
BIST