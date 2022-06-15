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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.06.2022 17:40
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fai


***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFK92255 ISIN KODLU BONO İHRACI YAPILMIŞTIR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK92255
Vade Başlangıç Tarihi 15.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,94354
Kupon Sayısı 0

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
fitch rating AA (TUR) 25.02.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRFDNFK92255 ISIN KODLU BONO İHRACI YAPILMIŞTIR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037480


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UFUK 67,00 1.539.995 % 9,93  
MZHLD 105,80 9.221.393 % 9,92  
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Dolar 17,2450 17,2955 % 0,18  
Euro 17,9351 17,9735 % -0,20  
Sterlin 20,7802 20,8844 % 0,59  
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Riyal 4,5932 4,6162 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.822 13,46  
Altın Gr. 1.011 1.011 7,18  
Cumhuriyet 6.738 6.840 24,00  
Tam 6.706 6.829 41,00  
Yarım 3.292 3.340 20,00  
Çeyrek 1.649 1.670 10,00  
Gümüş.Ons 21,49 21,52 0,45  
Gümüş Gr. 11,92 11,93 0,24  
B. Petrol 120 120 -0,71  
Seans Raporu 18:05
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