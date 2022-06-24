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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.06.2022 16:54
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fai


***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFK92263 ISIN KODLU BONO İHRACI YAPILMIŞTIR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 82
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK92263
Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 112.000.000
İhraç Fiyatı 0,94682
Kupon Sayısı 0

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
fitch rating AA (TUR) 25.02.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRFDNFK92263 ISIN KODLU BONO İHRACI YAPILMIŞTIR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039154


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BRSAN 34,36 93.326.274 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.833.854 % 9,96  
SNKRN 26,38 7.792.469 % 9,92  
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17:40 Alış Satış %  
Dolar 17,3663 17,3736 % 0,12  
Euro 18,3400 18,3500 % 0,33  
Sterlin 21,3063 21,4131 % 0,55  
Frank 18,1336 18,2428 % 1,01  
Riyal 4,6152 4,6384 % 0,21  
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17:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,21  
Altın Gr. 1.020 1.021 4,85  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.774 6.882 20,00  
Yarım 3.326 3.366 10,00  
Çeyrek 1.666 1.682 4,00  
Gümüş.Ons 21,09 21,13 0,16  
Gümüş Gr. 11,78 11,79 0,10  
B. Petrol 113 113 3,16  
Seans Raporu 17:40
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