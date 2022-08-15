***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK82223 ısın numaralı bono itfası gerçekleştiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni TRFDNFK82223 ısın numaralı bono itfasına ait dönemsel faiz oranı revizesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 20.12.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.08.2022Vade (Gün Sayısı) 86Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,45Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,31Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK82223Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 18.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 0,95737Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.08.2022Kayıt Tarihi 11.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 200.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?fitch rating AA (tur) 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFDNFK82223 ısın numaralı bono itfası gerçekleştihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055376BIST