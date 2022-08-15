***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.08.2022 12:14
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDNFK82223 ısın numaralı bono itfası gerçekleşti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni TRFDNFK82223 ısın numaralı bono itfasına ait dönemsel faiz oranı revizesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 20.12.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 86
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,45
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,31
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK82223
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 18.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 0,95737
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.08.2022
Kayıt Tarihi 11.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 200.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
fitch rating AA (tur) 25.02.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRFDNFK82223 ısın numaralı bono itfası gerçekleşti
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055376
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