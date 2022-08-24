***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK22310 ısın kodlu iskontolu bono ihraç edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.680.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 18.08.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 17.02.2023Vade (Gün Sayısı) 177Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 10,96Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,60Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,92Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK22310Aracılık Hizmeti Alınan Yatır