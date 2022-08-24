***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.08.2022 16:41
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDNFK22310 ısın kodlu iskontolu bono ihraç edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.680.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 18.08.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 177
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 10,96
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,60
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,92
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK22310
Aracılık Hizmeti Alınan Yatır
17:493.140
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 79,58
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
17:4918,1727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0310
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
17:4918,1564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0646
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
17:491.025,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,23
|Açılış
|: 1.025,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler17:47
|VAKFN
|3,19
|289.887.594
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,18
|87.876.476
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|587.601.145
|% 10,00
|
|HALKB
|6,49
|1.522.044.058
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|440.086.336
|% -7,23
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|OBASE
|16,37
|209.407.299
|% -6,03
|
|ISCTR
|7,89
|7.527.850.317
|% 4,78
|
|THYAO
|69,90
|6.554.879.895
|% 1,82
|
|YKBNK
|6,57
|4.894.174.117
|% 8,77
|
|AKBNK
|11,98
|4.798.904.113
|% 8,22
|
|GARAN
|25,76
|3.226.406.797
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,89
|7.527.850.317
|% 4,78
|
|YKBNK
|6,57
|4.894.174.117
|% 8,77
|
|EKGYO
|3,85
|2.422.894.323
|% 1,32
|
|AKBNK
|11,98
|4.798.904.113
|% 8,22
|
|DOHOL
|5,37
|1.595.995.277
|% 8,92
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1625
|18,1728
|% 0,17
|
|Euro
|18,1371
|18,1601
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,4526
|21,5602
|% 0,58
|
|Frank
|18,7926
|18,9058
|% 0,55
|
|Riyal
|4,8216
|4,8457
|% 0,20
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|4,50
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,46
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.865
|6.920
|5,00
|
|Yarım
|3.345
|3.383
|2,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,12
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem