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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.08.2022 16:41
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fai


***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFK22310 ısın kodlu iskontolu bono ihraç edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.680.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 18.08.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 177
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 10,96
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,60
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,92
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK22310
Aracılık Hizmeti Alınan Yatır
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BIST En Aktif Hisseler17:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKFN 3,19 289.887.594 % 10,00  
SNGYO 4,18 87.876.476 % 10,00  
VAKBN 5,50 587.601.145 % 10,00  
HALKB 6,49 1.522.044.058 % 10,00  
BRMEN 2,20 493.574 % 10,00  
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17:47 Alış Satış %  
Dolar 18,1625 18,1728 % 0,17  
Euro 18,1371 18,1601 % 0,38  
Sterlin 21,4526 21,5602 % 0,58  
Frank 18,7926 18,9058 % 0,55  
Riyal 4,8216 4,8457 % 0,20  
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17:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.755 1.756 4,50  
Altın Gr. 1.026 1.026 4,46  
Cumhuriyet 6.820 6.923 24,00  
Tam 6.865 6.920 5,00  
Yarım 3.345 3.383 2,00  
Çeyrek 1.678 1.691 1,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,16 0,03  
Gümüş Gr. 11,21 11,22 0,06  
B. Petrol 101 101 -0,12  
Seans Raporu 17:47
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