***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK82249 ısın kodlu iskontolu bono 24/08/2022 tarihinde itfa olmuştur.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni DÜZELTME YAPILMAMIŞ OLUP 24/08 TARİHİNDE İTFA GERÇEKLEŞMİŞTİR.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 26.10.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.08.2022Vade (Gün Sayısı) 75Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,52Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,01Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK82249Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 10.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 0,95675Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.08.2022Kayıt Tarihi 23.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 200.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?fitch rating AA (TUR) 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFDNFK82249 ısın kodlu iskontolu bono 24/08/2022 tarihinde itfa olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058288BIST