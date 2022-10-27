***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFKE2212 ISIN KODLU BONO İTFASI GERÇEKLEŞMİŞTİR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni İTFAYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 16.12.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.10.2022Vade (Gün Sayısı) 97Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,1753Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,79Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFKE2212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 21.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.000.000İhraç Fiyatı 0,93305Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.10.2022Kayıt Tarihi 25.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 170.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Rating AA(Tur) 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFDNFKE2212 ISIN KODLU BONO İTFASI GERÇEKLEŞMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074524BIST