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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.10.2022 08:05
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fai


***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFK12329 ısın kodlu bono ihraç edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.680.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 18.08.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 93
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 5,3507
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,7
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK12329
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 26.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,94921
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.01.2023
Kayıt Tarihi 26.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
fitch rating AA (TUR) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRFDNFK12329 ısın kodlu bono ihraç edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074525


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ADEL 55,55 45.611.154 % 10,00  
EKIZ 15,73 373.446 % 10,00  
VERUS 89,85 54.761.778 % 9,98  
TUREX 18,07 35.099.404 % 9,98  
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Riyal 4,9386 4,9634 % 0,10  
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Altın Ons 1.651 1.651 -12,28  
Altın Gr. 988 989 -5,61  
Cumhuriyet 6.639 6.739 -43,00  
Tam 6.624 6.687 -49,00  
Yarım 3.228 3.270 -24,00  
Çeyrek 1.619 1.635 -12,00  
Gümüş.Ons 19,20 19,23 -0,39  
Gümüş Gr. 11,47 11,49 -0,24  
B. Petrol 94,80 94,80 -0,24  
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