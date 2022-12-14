***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.12.2022 16:12
26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRFDNFKA2216 ısın kodlu iskontolu bono itfası gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087152
BIST
16:205.225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -31,63
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
16:2018,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
16:2019,8604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0450
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
16:201.084,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.084,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler16:18
|KRDMA
|19,03
|489.094.556
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|288.423.448
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.445.311
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|90.880.266
|% 9,98
|
|GEDIK
|7,63
|27.521.078
|% -20,69
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|YESIL
|4,52
|33.087.010
|% -6,03
|
|DGNMO
|9,24
|91.064.636
|% -5,91
|
|KRDMD
|18,99
|13.811.407.829
|% 0,90
|
|ASELS
|58,25
|7.306.695.477
|% -1,85
|
|THYAO
|142,30
|6.803.662.265
|% -1,18
|
|AKBNK
|18,01
|5.380.642.796
|% 3,15
|
|VAKBN
|11,29
|5.173.016.793
|% 7,01
|
|KRDMD
|18,99
|13.811.407.829
|% 0,90
|
|EKGYO
|8,21
|4.707.741.609
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,82
|1.600.929.596
|% 2,17
|
|VAKBN
|11,29
|5.173.016.793
|% 7,01
|
|YKBNK
|11,77
|4.554.594.497
|% 1,90
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6363
|18,6465
|% 0,02
|
|Euro
|19,8394
|19,8604
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,9898
|23,1051
|% 0,07
|
|Frank
|20,0542
|20,1750
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9444
|4,9692
|% 0,01
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-2,18
|
|Altın Gr.
|1.083
|1.083
|-2,03
|
|Cumhuriyet
|7.233
|7.343
|-22,00
|
|Tam
|7.276
|7.323
|-21,00
|
|Yarım
|3.523
|3.580
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.767
|1.789
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,99
|80,99
|0,31
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, EKGYO, ISCTR
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 76 kaybederek (% -0.76 ) 4, 563
-
16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, BTCIM, ISKUR, VKING, KRDMA, BRKO, DOKTA, RALYH, OZSUB, KUYAS
-
16:33
KUYAS, PAGYO, PRKME değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:33
IHYAY, MEGAP, MAKTK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında