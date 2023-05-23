***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi23/05/2023Mevcut Sermaye (TL)317000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)3450000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)2000000000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 64Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)1133000000Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 36Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarDeniz Finansal Kiralama A.Ş. sermayesinin 317.000.000.- TL'den 3.450.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı alınmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153168BIST