***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
04.08.2023 14:41
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/05/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/05/2023
Mevcut Sermaye (TL)
317000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
3450000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
2000000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 64
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
1133000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 36
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Deniz Finansal Kiralama A.Ş. sermayesinin 317.000.000.- TL'den 3.450.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin BDDK onayı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180700
BIST