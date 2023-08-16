***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
16.08.2023 15:56
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/05/2023
Mevcut Sermaye (TL)
317000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
3450000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
2000000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 64
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
1133000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 36
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
15/08/2023
Açıklamalar
Deniz Finansal Kiralama A.Ş. sermayesinin
317.000.000.- TL'den 3.450.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin tescil işlemi tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186011
BIST