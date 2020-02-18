***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.02.2020 18:11
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DERYA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı DENİZBANK.AŞ. YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.00003 Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ
KAHRAMAN GÜNAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.GENEL MÜDÜR-YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye Değil
SELİM EFE TEOMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
AHMET MESUT ERSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK.AŞ. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
SİNAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK.AŞ. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
MURAT KULAKSIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
MEHMET AYDOĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
BURAK KOÇAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819931
BIST
17:58119.632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -1.160,15
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
17:586,0666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
17:586,5591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
17:58309,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,53
|Açılış
|: 309,91
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
311,07
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|332.639.126
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,53
|574.253.908
|% 16,82
|
|BOSSA
|12,01
|73.398.147
|% 13,30
|
|ALCTL
|21,70
|96.239.960
|% 13,02
|
|DOKTA
|48,48
|16.040.847
|% 12,27
|
|GYHOL
|26,48
|803.454
|% -9,93
|
|HUBVC
|35,86
|105.436.232
|% -9,40
|
|SKTAS
|3,33
|11.414.899
|% -9,02
|
|RAYSG
|4,29
|9.190.800
|% -8,72
|
|EKIZ
|1,10
|72.253
|% -8,33
|
|THYAO
|14,99
|1.813.806.795
|% -1,96
|
|GSRAY
|3,54
|1.649.669.000
|% 2,61
|
|ASELS
|29,20
|1.382.346.847
|% 0,90
|
|GUSGR
|2,91
|691.165.430
|% 1,39
|
|ODAS
|2,29
|634.343.064
|% -2,97
|
|GSRAY
|3,54
|1.649.669.000
|% 2,61
|
|ODAS
|2,29
|634.343.064
|% -2,97
|
|EKGYO
|1,64
|440.917.392
|% -1,20
|
|GUSGR
|2,91
|691.165.430
|% 1,39
|
|ISGYO
|1,94
|405.426.623
|% -2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8711
|7,9105
|% 0,44
|
|Frank
|6,1426
|6,1796
|% 0,08
|
|Riyal
|1,6115
|1,6196
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|10,10
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,77
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|56,81
|56,81
|-0,86
|