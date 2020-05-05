***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.05.2020 16:23
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DERYA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı DENİZBANK.AŞ. YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.00003 Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ
SELİM EFE TEOMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
SİNAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK.AŞ. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
MURAT KULAKSIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
MEHMET AYDOĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
BURAK KOÇAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842648
BIST
17:4398.832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -10,30
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:437,0852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0406
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:437,6821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0046
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:43386,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,77
|Açılış
|: 385,94
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|6,49
|4.297.535
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|37.121.861
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.584.208
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|487.759.008
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|402.035.857
|% -9,97
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|KUTPO
|11,60
|38.221.187
|% -9,94
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|GARAN
|8,16
|682.646.721
|% -0,12
|
|TSPOR
|5,85
|620.489.796
|% 0,34
|
|KRDMD
|2,28
|574.470.950
|% 5,56
|
|ASELS
|26,84
|513.468.669
|% 1,82
|
|PETUN
|22,34
|487.759.008
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,28
|574.470.950
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,67
|455.759.844
|% -3,96
|
|AFYON
|2,82
|439.111.468
|% -4,08
|
|DOHOL
|1,89
|244.075.030
|% 2,72
|
|ODAS
|1,83
|195.980.285
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7899
|8,8340
|% 0,60
|
|Frank
|7,2599
|7,3037
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8799
|1,8893
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,66
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.527
|2,20
|
|Tam
|2.550
|2.589
|2,20
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,10
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|2,89
|
Seans Raporu
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17:58SONME
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17:54XU100
Endeks 98, 820 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 9, 177.00 milyon TL de