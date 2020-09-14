***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.09.2020 11:28
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SİBEL ÖZYAZGAN Mali İşler Müdürü sibel.ozyazgan@denizbank.com
ASLI AYGÜN Mali İşler Yönetmen asli.aygun@denizbank.com
BELGİN ŞEN Mali İşler, Operasyon Bütçe Raporlama GMY belgin.sen@denizbank.com
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM 0 TRY 0
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DERYA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
11:591.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:597,4933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0207
|Açılış
|: 7,5110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:598,8890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0346
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:59468,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,54
|Açılış
|: 468,77
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:59
|GRNYO
|2,75
|28.157.147
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|JANTS
|171,60
|49.270.780
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|4,99
|15.837.044
|% -7,93
|
|FORMT
|3,62
|65.852.329
|% -7,42
|
|VERUS
|37,14
|50.396.517
|% -5,69
|
|KRDMD
|3,18
|967.042.804
|% 3,58
|
|PETKM
|4,33
|646.033.735
|% 1,88
|
|IHLAS
|1,08
|365.594.751
|% 0,93
|
|FENER
|38,88
|241.836.082
|% -2,56
|
|ASELS
|16,76
|210.464.045
|% 0,78
|
|IHLAS
|1,08
|365.594.751
|% 0,93
|
|KRDMD
|3,18
|967.042.804
|% 3,58
|
|PETKM
|4,33
|646.033.735
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,50
|142.992.809
|% -3,23
|
|HLGYO
|2,38
|181.322.972
|% 6,25
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4910
|7,4933
|% 0,28
|
|Euro
|8,8854
|8,8890
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,5929
|9,6410
|% 0,62
|
|Frank
|8,2187
|8,2682
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9914
|2,0014
|% 0,26
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|5,14
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|39,64
|39,64
|-0,19
|