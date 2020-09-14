Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.09.2020 11:28
GÜNCEL HABERLER



***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SİBEL ÖZYAZGAN Mali İşler Müdürü sibel.ozyazgan@denizbank.com
ASLI AYGÜN Mali İşler Yönetmen asli.aygun@denizbank.com
BELGİN ŞEN Mali İşler, Operasyon Bütçe Raporlama GMY belgin.sen@denizbank.com

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM 0 TRY 0

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DERYA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:591.108
Değişim :  0,48% |  5,33
Açılış :  1.105  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.109 En Düşük
1.103
BIST En Aktif Hisseler11:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GRNYO 2,75 28.157.147 % 10,00  
MEGAP 8,47 4.204.799 % 10,00  
MEGAP 8,47 4.204.799 % 10,00  
JANTS 171,60 49.270.780 % 10,00  
ISBIR 1.644,50 948.877 % 10,00  
daha fazla
11:59 Alış Satış %  
Dolar 7,4910 7,4933 % 0,28  
Euro 8,8854 8,8890 % 0,39  
Sterlin 9,5929 9,6410 % 0,62  
Frank 8,2187 8,2682 % 0,37  
Riyal 1,9914 2,0014 % 0,26  
daha fazla
11:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.946 5,14  
Altın Gr. 469 469 2,71  
Cumhuriyet 3.098 3.145 -8,00  
Tam 3.086 3.163 -15,71  
Yarım 1.492 1.530 -7,60  
Çeyrek 748 765 -3,80  
Gümüş.Ons 26,81 26,85 0,11  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,06  
B. Petrol 39,64 39,64 -0,19  
Seans Raporu 11:59
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru