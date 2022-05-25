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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.05.2022 09:33
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DERYA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı DENİZBANK.AŞ. YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.00003 Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ
SELİM EFE TEOMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
SİNAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK.AŞ. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
MURAT KULAKSIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
MEHMET AYDOĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
BURAK KOÇAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
ÜMİT RECEP UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.05.2022 DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032254


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11:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.859 -7,92  
Altın Gr. 972 973 6,44  
Cumhuriyet 6.410 6.507 133,00  
Tam 6.379 6.540 133,74  
Yarım 3.083 3.164 64,69  
Çeyrek 1.546 1.582 32,35  
Gümüş.Ons 21,92 21,94 -0,18  
Gümüş Gr. 11,48 11,50 0,04  
B. Petrol 112 112 1,20  
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