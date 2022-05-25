***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.05.2022 09:33
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DERYA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı DENİZBANK.AŞ. YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.00003 Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ
SELİM EFE TEOMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
SİNAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK.AŞ. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
MURAT KULAKSIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
MEHMET AYDOĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
BURAK KOÇAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
ÜMİT RECEP UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.05.2022 DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032254
BIST
11:042.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,18
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.395
En Düşük
2.386
11:0416,3483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,2725
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,3483
En Düşük
16,0430
11:0417,4581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1615
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,4581
En Düşük
17,2406
11:04973,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,85
|Açılış
|: 973,09
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
974,61
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler11:02
|ARCLK
|74,40
|522.556.486
|% 9,98
|
|LIDFA
|8,29
|5.866.576
|% 9,95
|
|KSTUR
|233,90
|97.069
|% 9,81
|
|GZNMI
|31,32
|21.212.425
|% 8,37
|
|DAGHL
|26,40
|3.360.608
|% 7,32
|
|OYAYO
|7,53
|3.168.196
|% -5,87
|
|SELVA
|8,90
|6.227.573
|% -5,32
|
|DOGUB
|4,50
|12.610.432
|% -5,26
|
|SEYKM
|7,36
|13.894.755
|% -4,29
|
|DIRIT
|2,84
|2.840
|% -3,73
|
|GARAN
|14,76
|595.450.041
|% -0,33
|
|THYAO
|42,14
|578.316.607
|% -0,05
|
|ARCLK
|74,40
|522.556.486
|% 9,98
|
|ASELS
|23,56
|465.157.174
|% 2,17
|
|KCHOL
|39,20
|417.931.954
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,56
|139.845.426
|% 0,00
|
|GARAN
|14,76
|595.450.041
|% -0,33
|
|YKBNK
|4,36
|155.120.979
|% -0,46
|
|DOHOL
|3,66
|121.292.832
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,27
|37.762.386
|% 0,79
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3319
|16,3447
|% 1,67
|
|Euro
|17,4320
|17,4579
|% 0,93
|
|Sterlin
|20,3746
|20,4768
|% 1,27
|
|Frank
|16,8744
|16,9761
|% 1,09
|
|Riyal
|4,3315
|4,3532
|% 1,22
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-7,92
|
|Altın Gr.
|972
|973
|6,44
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,20
|