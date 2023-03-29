***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.03.2023 16:04
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DERYA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı DENİZBANK.AŞ. YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.00003 Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ
SELİM EFE TEOMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
SİNAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK.AŞ. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
MURAT KULAKSIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
MEHMET AYDOĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
BURAK KOÇAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
BURCU ÇALIKLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 23.03.2023 DENİZBANK A.Ş.YÇÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129326
BIST
16:174.856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 44,73
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.858
En Düşük
4.753
16:1719,1371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
16:1720,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0376
|Açılış
|: 21,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
16:171.208,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,70
|Açılış
|: 1.208,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler16:17
|EKSUN
|71,50
|3.953.593
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.258.745
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|22.272.480
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.924.918
|% 10,00
|
|DESPC
|18,83
|30.135.676
|% 9,99
|
|BALAT
|12,60
|853.231
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|1.263.545.052
|% -9,98
|
|HEDEF
|18,48
|29.959.989
|% -9,41
|
|AKFYE
|20,48
|6.520.806.656
|% -9,38
|
|OZSUB
|15,03
|30.698.514
|% -9,29
|
|AKFYE
|20,48
|6.520.806.656
|% -9,38
|
|EREGL
|36,12
|4.989.320.990
|% 0,89
|
|ASTOR
|51,70
|4.692.083.428
|% -5,40
|
|THYAO
|120,40
|2.464.186.240
|% 0,84
|
|TUPRS
|531,50
|1.776.881.672
|% 3,73
|
|AKFYE
|20,48
|6.520.806.656
|% -9,38
|
|EKGYO
|6,29
|939.281.534
|% -1,26
|
|EREGL
|36,12
|4.989.320.990
|% 0,89
|
|ISCTR
|13,03
|1.582.556.354
|% 0,23
|
|ASTOR
|51,70
|4.692.083.428
|% -5,40
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1331
|19,1371
|% 0,11
|
|Euro
|20,7506
|20,7677
|% 0,18
|
|Sterlin
|23,5099
|23,6278
|% -0,05
|
|Frank
|20,7244
|20,8492
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0806
|5,1061
|% 0,10
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-10,69
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-5,07
|
|Cumhuriyet
|8.153
|8.276
|-24,00
|
|Tam
|8.172
|8.257
|-74,00
|
|Yarım
|4.006
|4.040
|-36,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.020
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,30
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|0,83
|
Seans Raporu
16:17
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16:33DGGYO
Yüzde 7.10 oranında artışla 53.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 702, 863 adet işlem
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16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 49 artarak (% 1.15 ) 5, 343
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16:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi AKFYE, EKGYO, TRKCM
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16:30XU100
Endeks 4, 844 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 38, 594.00 milyon TL de
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16:30AVTUR
Yüzde 7.47 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 987, 426 adet işlem