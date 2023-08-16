***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.08.2023 15:56
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.450.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 3.449.999.271,9 TRY 3.449.999.271,9 TRY 99,99997889 İşlem Görmüyor
Nama 283,96 TRY 283,96 TRY 0,000008230 İşlem Görmüyor
Nama 435 TRY 435 TRY 0,0000126087 İşlem Görmüyor
Nama 4,57 TRY 4,57 TRY 0,0000001325 İşlem Görmüyor
Nama 4,57 TRY 4,57 TRY 0,0000001325 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
DENİZBANK A.Ş. 3.449.999.271,90 TRY 99,999978895
ALİ MURAT DİZDAR 283,96 TRY 0,0000082307
DERYA KUMRU 435 TRY 0,0000126087
TANJU KAYA 4,57 TRY 0,0000001325
MEHMET AYDOĞDU 4,57 TRY 0,0000001325
TOPLAM 3450000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186009
BIST