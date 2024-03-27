***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDERYA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı DENİZBANK.AŞ. YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.00003 Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİSELİM EFE TEOMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye DeğilSİNAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK.AŞ. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye DeğilMURAT KULAKSIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜRÜ Bağımsız Üye DeğilMEHMET AYDOĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye DeğilBURAK KOÇAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye DeğilBURCU ÇALIKLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 23.03.2023 DENİZBANK A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye DeğilBÜLENT TAŞAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 27.03.2024 Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBURAK KOÇAK GENEL MÜDÜR Bankacı GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTURKEMAL SOYSAL GENEL MÜDÜR VEKİLİ Bankacı GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTURKAAN ÖZGAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTURENGİN CANTÜRK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTURSERHAT OKCU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BankacıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEkspres Gayrimenkul Turizm Yatırım İşletme ve Ticaret A.Ş FİNANS TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263244BIST