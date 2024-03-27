***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSİBEL ÖZYAZGAN Mali İşler Müdürü sibel.ozyazgan@denizbank.comSERHAT OKCU BÜTÇE VE RAPORLAMA GMY serhat.okcu@denizbank.comKADER ATAKLI Mali İşler Yönetmeni kader.atakli@denizbank.comBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEkspres Gayrimenkul Turizm Yatırım İşletme ve Ticaret A.Ş Otel ve AVM İşletmeciliği 8000800 TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263348BIST