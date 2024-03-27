***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.03.2024 17:51
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SİBEL ÖZYAZGAN Mali İşler Müdürü sibel.ozyazgan@denizbank.com
SERHAT OKCU BÜTÇE VE RAPORLAMA GMY serhat.okcu@denizbank.com
KADER ATAKLI Mali İşler Yönetmeni kader.atakli@denizbank.com
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ekspres Gayrimenkul Turizm Yatırım İşletme ve Ticaret A.Ş Otel ve AVM İşletmeciliği 8000800 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263348
BIST
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18:008.807
En Düşük
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,66
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
18:0032,2741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1007
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2779
En Düşük
32,1073
18:0035,1349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,2708
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
18:002.273,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 20,40
|Açılış
|: 2.273,78
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AGROT
|39,16
|852.715.874
|% 10,00
|
|TETMT
|13.200,00
|47.293.640
|% 10,00
|
|BVSAN
|107,30
|83.985.190
|% 9,99
|
|ODINE
|48,28
|34.893.404
|% 9,98
|
|KBORU
|119,00
|425.520.223
|% 9,98
|
|DERHL
|9,36
|42.991.650
|% -10,00
|
|VRGYO
|55,60
|479.321.845
|% -9,96
|
|ALVES
|62,40
|886.427.758
|% -9,57
|
|FADE
|18,39
|197.584.694
|% -8,96
|
|INVEO
|41,52
|167.475.645
|% -7,69
|
|MIATK
|61,85
|1.679.860.092
|% -2,52
|
|REEDR
|52,35
|1.343.658.573
|% -0,19
|
|MOGAN
|17,54
|1.143.027.523
|% -4,88
|
|ASTOR
|93,90
|1.030.102.667
|% -0,05
|
|ALVES
|62,40
|886.427.758
|% -9,57
|
|MOGAN
|17,54
|1.143.027.523
|% -4,88
|
|PSGYO
|6,43
|236.514.603
|% 2,06
|
|AHGAZ
|12,82
|368.860.423
|% -2,14
|
|QUAGR
|4,00
|109.758.183
|% 1,27
|
|MIATK
|61,85
|1.679.860.092
|% -2,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2642
|32,2741
|% 0,31
|
|Euro
|35,1061
|35,1349
|% 0,78
|
|Sterlin
|41,0245
|41,2302
|% 0,28
|
|Frank
|35,8842
|36,0641
|% 0,12
|
|Riyal
|8,6691
|8,7125
|% 0,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,52
|24,55
|% 0,66
|
|Platin
|897,50
|898,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|974,51
|976,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,46
|85,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.190,64
|2.191,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59INGRM
Yüzde 5.86 oranında artışla 596.00 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 231 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 67 artarak (% 0.13 ) 9, 531
-
17:58XU100
Endeks 8, 817 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 78, 057.00 milyon TL de
-
17:58HDFGS
Yüzde 5.47 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 381, 205 adet işlem
-
17:57YESIL
Yüzde 6.85 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 531, 656 adet işlem