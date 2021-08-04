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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

04.08.2021 19:20



***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/08/2021
Karar Sayısı
2021/24
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                    FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN       KARAR TARİHİ: 04/08/2021
     KARAR SAYISI : 2021/24      
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
  
    II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN FİNANSAL RAPORLAR BAŞLIKLI İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN
                 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI
 
a) Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 b)  Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan         finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlardaki bilgilerin, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun Şirket'in gelişimi ve performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
 
       Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.            Saygılarımızla,            DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 
 
 
 
  
                                   Belgin ŞEN                                                                     Hayri CANSEVER
                  Mali İşler Bütçe ve raporlama GMY                                          Yönetim Kurulu Üyesi
 
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954840


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Yarım 1.572 1.613 4,25  
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