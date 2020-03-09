***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
09.03.2020 16:03
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/10/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 300.000.000.-TL (ÜçYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 10.10.2019 tarih ve 57/1302 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, Vakıf Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin ("VKŞ") ihraççı olarak yer alacağı, ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 100.000.000.-TL (YüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 364 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825436
BIST
16:02104.343
En Yüksek
|Değişim
|: -4,80%
|| -5.257,07
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.046
16:026,1136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0260
|Açılış
|: 6,1040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
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6,2064
En Düşük
6,0915
16:027,0049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1206
|Açılış
|: 6,9660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
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7,1073
En Düşük
6,9145
16:02328,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,15
|Açılış
|: 328,88
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|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|65.586.248
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|23,80
|10.284.177
|% 6,73
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|OYAYO
|6,61
|6.586.162
|% -14,93
|
|TGSAS
|4,61
|2.297.134
|% -14,79
|
|ARSAN
|4,25
|14.696.518
|% -14,66
|
|VAKKO
|5,18
|48.477.067
|% -14,10
|
|AYCES
|8,60
|1.269.326
|% -13,83
|
|THYAO
|10,71
|711.983.545
|% -3,86
|
|ASELS
|28,26
|487.594.046
|% -5,29
|
|GARAN
|9,48
|268.574.978
|% -5,48
|
|TUPRS
|93,10
|204.842.159
|% -1,74
|
|YKBNK
|2,29
|190.169.013
|% -5,76
|
|IHLGM
|1,27
|125.826.664
|% -2,31
|
|YKBNK
|2,29
|190.169.013
|% -5,76
|
|ODAS
|1,93
|142.513.992
|% -6,76
|
|KARSN
|1,75
|119.037.914
|% -5,41
|
|THYAO
|10,71
|711.983.545
|% -3,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9652
|8,0052
|% 0,70
|
|Frank
|6,5560
|6,5955
|% 1,51
|
|Riyal
|1,6199
|1,6280
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,14
|
|Cumhuriyet
|2.188
|2.221
|20,00
|
|Tam
|2.172
|2.226
|16,42
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|7,94
|
|Çeyrek
|527
|538
|3,97
|