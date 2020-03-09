***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/10/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 300.000.000.-TL (ÜçYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 10.10.2019 tarih ve 57/1302 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, Vakıf Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin ("VKŞ") ihraççı olarak yer alacağı, ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 100.000.000.-TL (YüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 364 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825436BIST