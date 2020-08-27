***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.08.2020 09:17
***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DNISI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Miktar: 8.700.000 TL nominal, Aracı: GDK, Kapanış Tarihi: 28.08.2020, Fiyat: 3,52 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871353
BIST
10:311.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 8,64
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.109
En Düşük
1.105
10:317,3383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0241
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3778
En Düşük
7,3183
10:318,6885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0299
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7373
En Düşük
8,6738
10:31458,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,05
|Açılış
|: 458,69
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
458,42
BIST En Aktif Hisseler10:31
|GYHOL
|24,20
|3.625.717
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.540.094
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.223.253
|% 10,00
|
|GEDIK
|10,15
|8.845.360
|% 9,97
|
|CRFSA
|7,51
|2.729.983
|% 9,96
|
|BMELK
|5,31
|32.136
|% -10,00
|
|DGGYO
|12,16
|8.369.645
|% -4,03
|
|KSTUR
|67,00
|3.953
|% -3,87
|
|MNDRS
|3,14
|6.586.775
|% -3,68
|
|UFUK
|7,10
|14.406
|% -2,74
|
|GUSGR
|6,71
|243.244.828
|% 1,98
|
|SISE
|6,28
|151.000.289
|% 0,48
|
|FENER
|23,96
|131.324.435
|% 3,99
|
|GARAN
|6,95
|126.054.293
|% 0,72
|
|PETKM
|4,06
|108.900.285
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,87
|68.373.605
|% 0,54
|
|GUSGR
|6,71
|243.244.828
|% 1,98
|
|PETKM
|4,06
|108.900.285
|% 0,74
|
|SISE
|6,28
|151.000.289
|% 0,48
|
|SKBNK
|1,44
|33.634.592
|% 0,00
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3327
|7,3383
|% -0,33
|
|Euro
|8,6791
|8,6885
|% -0,34
|
|Sterlin
|9,6772
|9,7257
|% -0,23
|
|Frank
|8,0496
|8,0981
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9528
|1,9626
|% -0,25
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-10,80
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,17
|46,17
|0,01
|