***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [DNISI]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDNISI.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Miktar: 8.700.000 TL nominal, Aracı: GDK, Kapanış Tarihi: 28.08.2020, Fiyat: 3,52 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871353BIST