***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.09.2020 09:11
***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş., DNISI.E işlem koduyla 03/09/2020 tarihinden itibaren (BUGÜN), Ana Pazar Grup 1'de işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 3,52 TL, Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873050
BIST
13:111.080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,71
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.078
13:117,4366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0539
|Açılış
|: 7,4570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4387
En Düşük
7,3591
13:118,7996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0457
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8068
En Düşük
8,7171
13:11461,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,74
|Açılış
|: 461,96
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler13:11
|HATEK
|11,77
|10.873.895
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.258.553
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|21.704.613
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.067.223
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|228.314.515
|% 9,99
|
|KENT
|458,50
|1.245.745
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|2.866.753
|% -9,97
|
|ISKUR
|299.999,90
|300.000
|% -9,91
|
|AYCES
|47,00
|48.114
|% -9,62
|
|RODRG
|2,83
|473.523
|% -8,41
|
|ASELS
|16,94
|713.554.290
|% 2,05
|
|GSRAY
|3,76
|481.950.366
|% 8,05
|
|TSPOR
|5,89
|430.615.865
|% 6,51
|
|GARAN
|6,79
|403.788.105
|% -0,88
|
|BJKAS
|3,64
|392.409.025
|% 6,74
|
|GSRAY
|3,76
|481.950.366
|% 8,05
|
|EKGYO
|1,73
|218.895.971
|% -2,26
|
|BJKAS
|3,64
|392.409.025
|% 6,74
|
|IHLAS
|0,85
|74.227.421
|% -3,41
|
|KRDMD
|2,89
|242.016.983
|% -1,70
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4324
|7,4366
|% 0,73
|
|Euro
|8,7935
|8,7996
|% 0,52
|
|Sterlin
|9,8467
|9,8961
|% 0,20
|
|Frank
|8,1275
|8,1764
|% 0,68
|
|Riyal
|1,9768
|1,9867
|% 0,74
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-11,64
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|7,00
|
|Tam
|3.055
|3.132
|0,88
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|0,42
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,21
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,06
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,76
|43,76
|-0,67
|