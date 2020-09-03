***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [DNISI]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş., DNISI.E işlem koduyla 03/09/2020 tarihinden itibaren (BUGÜN), Ana Pazar Grup 1'de işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 3,52 TL, Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873050BIST