***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.05.2021 09:04
***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DNISI]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0918824 TL Teorik Fiyat: 13,208 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936683
BIST
10:221.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,08
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.461
10:228,3383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0266
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3489
En Düşük
8,3073
10:2210,1714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0618
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1856
En Düşük
10,1023
10:22500,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,85
|Açılış
|: 500,81
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
501,62
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler10:22
|NTGAZ
|10,89
|8.922.155
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|1.342.743
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,84
|870.591
|% 9,65
|
|SNPAM
|17,66
|191.081
|% 9,21
|
|YBTAS
|15.999,10
|159.991
|% 7,34
|
|YAPRK
|81,50
|17.854.062
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,35
|4.977.856
|% -7,53
|
|AYCES
|80,00
|228.967
|% -4,82
|
|SAYAS
|35,36
|10.126.877
|% -4,43
|
|ERSU
|4,21
|437.415
|% -4,32
|
|SISE
|8,07
|328.080.116
|% 3,07
|
|GARAN
|8,07
|319.588.574
|% 1,38
|
|THYAO
|13,17
|131.886.271
|% -1,42
|
|KRDMD
|8,31
|124.242.309
|% 1,84
|
|VAKFN
|13,33
|101.503.718
|% 6,90
|
|SISE
|8,07
|328.080.116
|% 3,07
|
|GARAN
|8,07
|319.588.574
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,16
|70.790.656
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,93
|56.435.976
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,22
|96.509.544
|% 1,56
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3341
|8,3383
|% 0,32
|
|Euro
|10,1669
|10,1714
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,7792
|11,8382
|% 0,53
|
|Frank
|9,2272
|9,2828
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2129
|2,2240
|% 0,14
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|2,86
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,52
|28,55
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,11
|
|B. Petrol
|70,11
|70,11
|0,65
|