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***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

02.09.2020 17:10
GÜNCEL HABERLER



***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Dinamik Isı Makina Yalıtım  payları, 03/09/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik, BIST İzmir ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 24.700.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %35 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM XUTUM 03/09/2020
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM XTUMY 03/09/2020
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM XBANA 03/09/2020
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM XUSIN 03/09/2020
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM XKMYA 03/09/2020
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM XSIZM 03/09/2020
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM XHARZ 03/09/2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872990


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BJKAS 3,41 810.586.756 % 10,00  
PKENT 1.131,30 4.608.142 % 10,00  
FENER 31,02 689.859.411 % 10,00  
BALAT 2,31 1.004.437 % 10,00  
YONGA 31,46 731.854 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3805 7,3845 % 0,23  
Euro 8,7364 8,7429 % -0,40  
Sterlin 9,7839 9,8330 % -0,44  
Frank 8,0653 8,1139 % -0,01  
Riyal 1,9615 1,9713 % 0,19  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.944 -26,89  
Altın Gr. 461 461 -5,94  
Cumhuriyet 3.069 3.115 -32,00  
Tam 3.054 3.131 -32,03  
Yarım 1.476 1.515 -15,49  
Çeyrek 740 757 -7,75  
Gümüş.Ons 27,41 27,44 -0,69  
Gümüş Gr. 6,49 6,49 -0,17  
B. Petrol 44,60 44,60 -0,98  
Seans Raporu 18:05
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