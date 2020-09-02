***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [DNISI]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarDinamik Isı Makina Yalıtım payları, 03/09/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik, BIST İzmir ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 24.700.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %35 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiDINAMIK ISI MAKINA YALITIM XUTUM 03/09/2020DINAMIK ISI MAKINA YALITIM XTUMY 03/09/2020DINAMIK ISI MAKINA YALITIM XBANA 03/09/2020DINAMIK ISI MAKINA YALITIM XUSIN 03/09/2020DINAMIK ISI MAKINA YALITIM XKMYA 03/09/2020DINAMIK ISI MAKINA YALITIM XSIZM 03/09/2020DINAMIK ISI MAKINA YALITIM XHARZ 03/09/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872990BIST