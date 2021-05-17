***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler DNISI18.05.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaDINAMIK ISI MAKINA YALITIM DNISI 0,0918824 0,0781Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936562BIST