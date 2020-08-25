***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
25.08.2020 18:02
***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )
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Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/08/2020
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
8.700.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
35,22
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
3,52
Aracı Kuruluş
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname çerçevesinde, Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 8.700.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 3,52 TL fiyattan 27-28/08/2020 tarihlerinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, DNISI.HE (ikincil piyasada işlem kodu DNISI.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
Bahse konu işlem sırasında bir seferde emir girişinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ayrıca, DNISI.HE'ye yalnızca halka arz süresinin sonuna kadar geçerli [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir türünü kullanarak emir iletmek mümkündür.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871150
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -16,28
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.083
18:057,4027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0251
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
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7,4072
En Düşük
7,3558
18:058,7445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0466
|Açılış
|: 8,7650
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|Önceki Kapanış
|: 8,7350
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8,7672
En Düşük
8,6716
18:05456,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,45
|Açılış
|: 456,38
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|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
455,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|14,30
|4.239.270
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|10.377.859
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.688.482
|% 9,99
|
|RALYH
|12,67
|23.858.732
|% 9,98
|
|SERVE
|7,85
|1.706.936
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|852.206
|% -9,79
|
|BURVA
|54,10
|1.883.449
|% -8,31
|
|MAALT
|84,40
|38.713.147
|% -7,96
|
|EMKEL
|3,04
|103.507.841
|% -7,88
|
|HALKS
|3,34
|219.886
|% -7,73
|
|THYAO
|11,20
|1.786.714.516
|% 1,08
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% -0,72
|
|SASA
|16,10
|1.362.811.188
|% 8,05
|
|GARAN
|6,77
|924.777.449
|% -2,73
|
|TUPRS
|82,85
|843.906.137
|% -1,72
|
|EKGYO
|1,88
|724.104.615
|% -2,59
|
|YKBNK
|2,06
|783.516.798
|% -3,74
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% -0,72
|
|GSRAY
|2,87
|689.253.608
|% -1,71
|
|BJKAS
|2,99
|549.644.715
|% -5,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3990
|7,4038
|% 0,36
|
|Euro
|8,7371
|8,7474
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,6911
|9,7397
|% 0,81
|
|Frank
|8,1126
|8,1615
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9677
|1,9776
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-10,98
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,04
|
|B. Petrol
|46,44
|46,44
|0,80
|
Seans Raporu
18:05
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17:58YUNSA
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 12.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 181, 333 adet işlem
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17:57EMKEL
Yüzde -8.48 oranında düşüşle 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 982, 211 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 83 kaybederek (% -2.21 ) 1, 230
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17:56XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 95 altında . İşlem hacmi 16, 268.00 milyon TL de
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17:56NIBAS
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 15.37 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 372 adet işlem