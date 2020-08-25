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***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

25.08.2020 18:02
GÜNCEL HABERLER



***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
25/08/2020
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
8.700.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
35,22
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
3,52
Aracı Kuruluş
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname çerçevesinde, Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 8.700.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 3,52 TL fiyattan 27-28/08/2020 tarihlerinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, DNISI.HE (ikincil piyasada işlem kodu DNISI.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
Bahse konu işlem sırasında bir seferde emir girişinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ayrıca, DNISI.HE'ye yalnızca halka arz süresinin sonuna kadar geçerli [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir türünü kullanarak emir iletmek mümkündür.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayınlanmaktadır.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871150


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