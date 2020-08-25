***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı









***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )İlgili Şirketler [DNISI]İlgili Fonlar []TürkçePayların Borsa Birincil Piyasada Halka ArzıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi25/08/2020Payları Halka Arz Edilecek Şirketin UnvanıDinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)8.700.000Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)35,22Halka Arz YöntemiBorsada (In the Exchange)Halka Arz Fiyatı (TL)3,52Aracı KuruluşGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği PazarAna PazarAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname çerçevesinde, Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 8.700.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 3,52 TL fiyattan 27-28/08/2020 tarihlerinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, DNISI.HE (ikincil piyasada işlem kodu DNISI.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.Bahse konu işlem sırasında bir seferde emir girişinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ayrıca, DNISI.HE'ye yalnızca halka arz süresinin sonuna kadar geçerli [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir türünü kullanarak emir iletmek mümkündür.Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871150BIST